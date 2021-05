Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Firma

Enzkreis (ots)

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Dienstagnacht 22:05 Uhr und Mittwochfrüh 0&.10 Uhr Zutritt in eine Firma in der Daimlerstraße.

Der oder die Täter durchtrennten den Maschendrahtzaun, mit welchem das Firmengelände umzäunt ist und gelangten so auf das Gelände. Hier hebelten sie ein Fenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Gebäude wurden sämtliche Büroräume zum Teil aufgehebelt und durchwühlt.

Über das entwendete Diebesgut konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 07041 9693 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell