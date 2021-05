Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendliche lassen sich in Lager von Gaststätte einschließen

Pforzheim (ots)

Zwei Jugendliche haben sich am Dienstagabend anscheinend mit Absicht im Lagerraum einer Gaststätte einschließen lassen und wurden beim Versuch, sich zu befreien, entdeckt.

Die beiden 16-Jährigen hatten sich offenbar unbemerkt über eine offenstehende Tür in den Lagerraum der Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt begeben. Nach Betriebsende schloss ein Mitarbeiter die Tür ab, die beiden Jugendlichen blieben im Lagerraum zurück. Als die 16-Jährigen sich dann gegen 23 Uhr wohl aus dem Raum befreien wollten, versuchten sie dies, indem sie mit einem Vorschlaghammer den Glaseinsatz einer anderen Tür des Lagerraums einschlugen. Dennoch gelang ihnen nicht die offensichtlich angestrebte Flucht und einer der Jugendlichen verletzte sich leicht an den Händen. Ein Zeuge, der zufällig an der Örtlichkeit vorbeikam, hörte die lauten Geräusche aus der Gaststätte und verständigte den Inhaber, der wiederrum den Polizeinotruf wählte. Die hinzugeilten Einsatzkräfte nahmen die beiden 16-Jährigen vorläufig fest. Bei den Abklärungen vor Ort stellte sich heraus, dass die Jugendlichen, welche mit Werten zwischen einem und zwei Promille Alkohol deutlich betrunken waren, sich hatten anscheinend mit Absicht in dem Lagerraum einschließen lassen, um dort zu verweilen. Die Polizeibeamten nahmen die 16-Jährigen mit aufs Revier und überstellten sie an ihre jeweiligen Väter. An der Türe in der Gaststätte entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell