Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt -

Pforzheim (ots)

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt, kam es am Dienstagmittag auf der Hirsauer Straße in Höhe "Am Kupferhammer".

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Pforzheim befuhr gegen 15:40 Uhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin die Hirsauer Straße in Richtung Kreisverkehr "Am Kupferhammer". Auf Höhe der Einmündung querte eine 45-jährige Fußgängerin die Straße und wurde hierbei durch den herannahenden Pkw erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Durch einen Rettungswagen wurde die verletzte Frau in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell