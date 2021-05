Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger bei Unfall schwer verletzt -

Pforzheim (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 21-jähriger Fußgänger in Pforzheim, als er beim Überqueren der Hirsauer Straße von einem Pkw erfasst wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsdienstes Pforzheim befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Mazdas kurz nach 16:00 Uhr die Hirsauer Straße in Richtung Unterreichenbach. Etwa auf Höhe des Nagoldfreibades wollte ein 21-jähriger Fußgänger die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. In der Folge wurde der Fußgänger von dem von links herannahenden Mazda erfasst, erst gegen die Frontscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt der 21-jährige schwere Verletzungen.

Der schwer Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gefahren. Das Fahrzeug der 24-jährigen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

