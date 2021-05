Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Imbiss: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Remchingen (ots)

Auf frischer Tat konnte am Montag ein mutmaßlicher Einbrecher in einen Imbiss in Wilferdingen widerstandslos festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen drang der alkoholisierte 22-Jährige kurz vor Mitternacht über den rückwärtigen Bereich in den in der Bahnhofstraße gelegenen Laden ein. Beim Verlassen des Tatorts hatte der Mann seine "Beute" in Form von Reinigungsutensilien und Kassenbanderolen bei sich. Möglicherweise fiel diese eher gering aus, da er offensichtlich nicht weiter als in einen Vorraum gelangen konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes fand man im Anschluss weiteres Stehlgut unter anderem eine Geldbörse aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu diesen Gegenständen hat der Polizeiposten Remchingen übernommen. Ebenso soll die Frage geklärt werden, ob der 22-Jährige auch für weitere Einbrüche in Frage kommen könnte.

