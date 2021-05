Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 45-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Pforzheim (ots)

Ein 45-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Pforzheim verletzt worden.

Der 45-Jährige befand sich gegen 21 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich Eutinger Straße, als ein 26-jähriger Autofahrer dort anhielt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die insgesamt fünf Insassen des Wagens dabei gewesen sein, ein Video von sich zu drehen und sich während der Fahrt gefilmt haben. Der 45-Jährige nahm wohl die Kamera wahr und könnte davon ausgegangen sein, dass er von den Fahrzeuginsassen gefilmt wird. In der Folge soll er eine Bierflasche gegen das Auto geworfen und es dadurch beschädigt haben. Daraufhin entwickelte sich offenbar eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 45-Jährigen und den Insassen des beschädigten Fahrzeugs sowie auch weiteren Personen. Letztere hatten sich in zwei anderen Autos befunden und dürften zu den Insassen des beschädigten Wagens gehören. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zumindest einzelne Personen aus den drei Fahrzeugen den 45-Jährigen derart geschlagen und getreten haben, dass er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Über den Grad der Verletzung des 45-Jährigen liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor, die betreffenden Fahrzeuginsassen blieben augenscheinlich allesamt unverletzt. Ebenso unverletzt blieb eine Begleiterin des 45-Jährigen, die beim Versuch, die Parteien zu trennen, ebenfalls von zwei der Autoinsassen geschlagen worden sein soll. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, trennten sie die Beteiligten voneinander, nahmen die Personalien auf und erteilten Platzverweise. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte Ermittlungen mitunter wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ein. Es waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

