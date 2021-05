Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Radfahrer bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Horb (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer war am Sonntagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der B 28 beteiligt und hat sich danach von der Unfallstelle entfernt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 5:30 Uhr ein 29-jähriger Pedelec-Lenker mit neongelber Radkleidung die B 28 und wollte diese beim Kreisverkehr in Richtung Horb, Altheimer Straße, verlassen. Im Kreisverkehr wurde er von einem dunklen Audi überholt und hierbei an den Fahrbahnrand gedrängt. Da der Zweiradfahrer nicht weiter ausweichen konnte, kam es zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Mountainbikefahrer. Der 29-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Am Pedelec entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Horb hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum gesuchten Auto oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell