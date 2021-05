Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunken und ohne Führerschein: Jugendlichen erwartet Anzeige

Freudenstadt (ots)

Weil er im Verdacht steht, Donnerstagnacht weder mit dem erforderlichen Führerschein, noch mit Versicherungsschutz, dafür aber mit deutlich Alkohol auf einem Motorroller unterwegs gewesen zu sein, erwartet einen 17-Jährigen nun eine Strafanzeige.

Eine Polizeistreife war kurz vor Mitternacht im Bereich der Kirchstraße in Wittlensweiler unterwegs, als die Beamten auf einen Rollerfahrer aufmerksam wurden. Letzterer war offensichtlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt. In der Folge stieg er wieder auf seinen Roller, um weiterzufahren. Als die Einsatzkräfte dann heranfuhren, um den Fahrer zu überprüfen, gab er Gas und fuhr unter Missachtung der Anhalteweisungen davon. Als er in einen Fußweg flüchtete, verloren die Beamten den Sichtkontakt, konnten dann jedoch zunächst den Roller auffinden. Kurze Zeit später trafen sie auch den 17-Jährigen vor Ort an, der die Fahrt einräumte. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten verständigten auch seine Mutter. Außerdem stellten sie fest, dass der Jugendliche weder über die notwendige Fahrerlaubnis, noch der Roller über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Zusätzlich zur Strafanzeige wird auch die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Frank Weber, Pressestelle

