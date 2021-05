POL-Pforzheim: (CW/FDS/Enzkreis/PF) Pforzheim - Aktionstag "sicher.mobil.leben-Radfahrende im Blick" - Zusammenfassung des Tages

Polizeipräsidium Pforzheim

Trotz der zum Teil chaotischen Wetterverhältnisse führten rund 30 Beamte bei geringem Verkehrsaufkommen am Mittwoch an sechs Kontrollörtlichkeiten Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich durch. Gute Gespräche und präventive Maßnahmen kamen bei den Verkehrsteilnehmern überwiegend gut an. Insgesamt wurden über 80 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden rund 35 Regelverstöße festgestellt. Dabei wurden insbesondere technische Mängel, falsche Benutzung der Verkehrsflächen sowie Ablenkung geahndet.

Auch wenn es keine gesetzliche Helmpflicht gibt, wurden 24 Radfahrer in einem präventiven Gespräch auf den Sicherheitsaspekt hingewiesen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird nach Abschluss des bundesweiten Aktionstages sicher.mobil.leben. eine eigene Kampagne rund um das Thema "Sicher Fahrradfahren" fortführen.

