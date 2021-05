Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Verkehrsunfallflucht: Fußgänger verletzt, Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots)

Ein Fußgänger ist am Mittwochabend zwischen Baiersbronn und Klosterreichenbach von einem bislang unbekannten Autofahrer erfasst und leicht verletzt worden.

Am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr spazierte ein 23-Jähriger mit seinem Hund auf der Baiersbronner Straße in Richtung Klosterreichenbach. Der Fußgänger war auf Höhe "Masthütte" am rechten Fahrbahnrand unterwegs und wurde durch einen in selber Richtung vorbeifahrenden Pkw mit dem rechten Außenspiegel im Bereich des Armes touchiert. Daraufhin kam 23-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter. In diesem Zusammenhang wird ein dunkler Mercedes-Benz, vermutlich A- oder B-Klasse mit FDS-Kennzeichen gesucht.

Zeugen zum Verkehrsunfall oder Hinweisgeber zum Fahrzeug oder Fahrer werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt, Telefonnummer 07441 536-0, zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

