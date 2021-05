Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enkreis) Illingen - Gemeinschaftsschule: Scheibe und Schaukasten beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Illingen (ots)

Einen Sachschaden von rund 800 Euro richteten Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch an der "Schule am Stromberg" an.

Zwischen Dienstag, 04.05.2021, 15:15 Uhr und Mittwoch 05.05.2021, 06:45 Uhr zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand eine Scheibe an einem Büro. Weiterhin wurde eine Scheibe an einem Schaukasten eingeschlagen.

Hinweise auf die Täterschaft nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

