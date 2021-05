Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vermisstensuche: 66-Jähriger vermisst

Pforzheim (ots)

Seit Montag, 03.05.2021, wird der in Huchenfeld lebende Fred W. vermisst. Er hat vermutlich im Laufe des Vormittags seine Wohnung in Pforzheim-Huchenfeld in unbekannte Richtung verlassen. Es konnten trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei sowie der Rettungshundestaffel des DRK bislang keine Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort erlangt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr W. in einer hilflosen Lage befinden könnte und daher dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Unterstützung der Bevölkerung.

Der 66-Jährige wird wie folgt beschrieben: sehr schlank, zirka 175 cm groß, Halbglatze mit dunklem Haarkranz. Er soll mit einer dunkelblauen Schildmütze, einer blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet sein.

Link zur Vermisstenfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

