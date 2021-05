Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen - Diebstahl zweier Pedelecs im Gesamtwert von rund 10.500 Euro

Höfen (ots)

Unbekannte haben in Höfen im Gewerbegebiet Gräfenau am Montag und Dienstag jeweils ein verschlossen abgestelltes Mountainbike entwendet.

Die Taten wurden am Montag, zwischen 5:30 Uhr und 14:10 Uhr, und am Dienstag zwischen, 17:00 und 20:00 Uhr, verübt. In beiden Fällen wurde das angebrachte Schloss überwunden. Bei den entwendeten Mountainbikes handelt es sich um Fahrräder der Marke KTM, Modell Macina Kapoho und Haibike Xduro AllMtn.

Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber zu den entwendeten Zweirädern werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Calw, unter der Rufnummer 07051 161-3511, zu melden.

Hinweis: Um Fahndungsmaßnahmen wirkungsvoll zu unterstützen, wird empfohlen, falls nicht schon geschehen, sich einen Fahrradpass, in dem alle relevanten Fahrraddaten erfasst sind, zuzulegen und mit Fotos des Fahrrades zu ergänzen.

Michael Wenz, Pressestelle

