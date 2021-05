Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Radlader macht sich selbständig und durchschlägt Hauswand

Bad Herrenalb (ots)

Eine böse Überraschung hat am Dienstagnachmittag ein Wohnungsinhaber in Bad Herrenalb erleben müssen. Ein viereinhalb Tonnen schwerer Radlader hatte sich selbständig gemacht und in die Außenwand seiner Wohnung gebohrt.

Aus bislang noch unbekannten Gründen hatte sich der Radlader gegen 16:15 Uhr von einer nahegelegenen Baustelle aus selbständig gemacht und war mehrere Meter eine steile Böschung hinuntergerollt. In der Folge krachte das Fahrzeug gegen die Hauswand des betreffenden Anwesens und durchschlug sie. Es entstand ein Loch mit einem Durchmesser von bis zu rund einem Meter. Es wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 10.000 Euro.

