Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Straßenverkehrsgefährdung: Geschädigter gesucht

Alpirsbach (ots)

Am Montagmittag kam es auf der L 408 zwischen Betzweiler und Peterzell zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Überholvorgang.

Ein 61-jähriger Dacia-Fahrer war gegen 14.00 Uhr in Richtung Peterzell unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Bei diesem Überholvorgang kam es zum Verkehrsunfall mit dem Opel einer 76-Jährigen, die in selber Fahrtrichtung unterwegs war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr nach Stand der Ermittlungen aus Richtung Peterzell kommend ein dunkelblauer Pkw, vermutlich Audi, ebenfalls die L 408 und musste aufgrund des Überholers nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es offensichtlich nicht und der Ausweichende fuhr weiter. Zur Klärung des Sachverhalts wird der Fahrer des dunkelblauen Autos gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt, Telefonnummer 07441 536-310, zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell