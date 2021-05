Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Neuenbürg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich Dennach an einem Dacia verursacht. Der Pkw war zwischen Dennach und "Dreimarkstein" auf dem Parkplatz am Waldrand, links der L 339, parkend abgestellt und wurde an der Fahrzeugfront stark beschädigt. In diesem Zusammenhang wird ein Lkw mit schwarzem Sattelauflieger und HP-Kennzeichen gesucht, der sich zum Abstellzeitpunkt des Dacias ebenfalls auf dem Parkplatz befand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Rufnummer 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell