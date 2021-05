Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Schwerverletzt nach Kollision mit Schutzplanke

Horb am Neckar (ots)

Regennasse Fahrbahn könnte der Grund dafür gewesen sein, dass eine 19-jährige VW-Fahrerin am Dienstagabend auf der Kreisstraße 4779 bei Rexingen in einer Kurve von der Fahrbahn rutschte. Im Anschluss übersteuerte sie das Fahrzeug offenbar so sehr, dass sie gegen die innenliegende Schutzplanke fuhr und sich schwer verletzte. Der VW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

