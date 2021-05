Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verletzter nach Zusammenstoß

Mühlacker (ots)

Eine schwerverletzte Person und ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Busfahrer einen leeren Linienbus von Lomersheim in Richtung Pinache. Als ihm in einer Rechtskurve ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzugs entgegenkam, stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der 51-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell