Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannter flüchtet nach Zusammenstoß mit Feuerwehrfahrzeug

Horb am Neckar (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Montagmorgen in Horb mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen und danach einfach weitergefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gegen 9:30 in der Stuttgarter Straße auf einer Einsatzfahrt und hatten Blaulicht sowie Signalhorn eingeschaltet. Als der Fahrer des Feuerwehrautos im Bereich einer Kurve an der Einmündung Gutermannstraße auf den mittleren Fahrstreifen wechseln musste, um an einer auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Schlange von Fahrzeugen vorbeizufahren, kam der Unbekannte mit seinem Wagen entgegen. Anstatt jedoch ausreichend weit rechts zu fahren oder anzuhalten, fuhr der Entgegenkommende die Kurve offensichtlich deutlich aus, sodass es zur Kollision zwischen seinem Wagen und dem Einsatzfahrzeug kam. Durch den Zusammenstoß riss der Außenspiegel des entgegenkommenden Autos ab, was dessen Fahrer jedoch nicht davon abhielt, ohne anzuhalten weiterzufahren. Das Feuerwehrauto, an welchem Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand, hielt hingegen nach dem Unfall an. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um eine blaue Mercedes B-Klasse, zumindest vorübergehend mit nur einem Außenspiegel, handeln.

Das Polizeirevier Horb hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, darum, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

