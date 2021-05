Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Kassenautomaten aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr Kassenautomaten in Pforzheim aufgebrochen.

Im Bereich des Parkplatzes am Marktplatz und beim Parkhaus an der Lindenstraße wurde jeweils ein Kassenautomat aufgehebelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde beim Automaten am Marktplatz kein Geld entwendet. Beim Diebstahl im Parkhaus an der Lindenstraße erbeuteten die Täter rund 700 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell