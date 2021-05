Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter entwendet von mehreren Autos Kennzeichen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Freitag und Montag in Pforzheim mehrere amtliche Auto-Kennzeichen entwendet.

Insgesamt stahl der Täter an drei Fahrzeugen, die am Güterbahnhof im Bereich der Nordstadtbrücke abgestellt waren, jeweils ein Kennzeichen. Außerdem montierte er an derselben Örtlichkeit von einem weiteren Auto beide Nummernschilder ab und ließ diese dann jedoch genauso zurück, wie ein weiteres abmontiertes Kennzeichen von einem Anhänger. Möglicherweise wurde der Dieb von einem noch unbekannten, eventuellen Zeugen gestört. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell