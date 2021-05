Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Bad Wildbad (ots)

Ein Unbekannter ist Sonntagnacht in einen Kiosk in Bad Wildbad eingebrochen.

Der Täter hebelte gegen 23:45 Uhr ein Fenster des im Bahnhof in der König-Karl-Straße befindlichen Kiosks auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Dort stahl er unter anderem mehrere Stangen Zigaretten und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Diebstahlschaden auf mehrere Hundert Euro. Der Einbrecher könnte zum Abtransport der Beute möglicherweise eine grüne Stofftasche und eine große Einkaufstüte benutzt haben. Der Polizeiposten Bad Wildbad hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07081 93900 zu melden. In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine männliche Person, die um 0:09 Uhr in die Bahn S6 Richtung Pforzheim stieg, gebeten, sich als möglicher Zeuge zu melden.

