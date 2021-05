Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach - Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen und schwerverletzt

Bad Teinach (ots)

Am Sonntagnachmittag ist eine Ford-Fahrer zwischen Bad Teinach und Neubulach nach rechts von der Straße abgekommen.

Gegen 14:35 Uhr befuhr eine 32-jährige Ford-Fahrerin die L 348 in Fahrtrichtung Neubulach und kam mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit mehreren Bäumen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde im Pkw eingeklemmt. Sie wurde durch Ersthelfer geborgen und erstversorgt. Die 32-Jährige verletzte sich beim Verkehrsunfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Neben Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Michael Wenz, Pressestelle

