POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unbekannte dringen in Fahrzeuge ein und entwenden Wertgegenstände

Niefern (ots)

Turnschuhe, Sonnenbrille, Tasche und Geldbörsen mit Bargeld - auf diese und weitere Gegenstände in Fahrzeugen hatten es Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Niefern abgesehen, nachdem sie in parkende Fahrzeuge eingebrochen waren.

Auf derzeit noch unbekannte Art und Weise verschafften sich die Diebe in der Zeit zwischen Samstag, 01.05.2021, 21:00 Uhr und Sonntag, 02.05.2021, 07:00 Uhr, Zugang zu den mutmaßlich verschlossenen Fahrzeugen. Diesen waren in der Hauptstraße, Schillerstraße und in der Straße "Ob der Linden" geparkt worden. Ein Fahrzeug wurde von den Unbekannten lediglich durchsucht, entwendet wurde hier nichts. Der Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Wie genau die Täter in die Fahrzeuge gelangten ohne offensichtlichen Schaden zu hinterlassen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 070419693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

