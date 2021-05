Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Rottweil und des PP Pforzheim

(FDS) Horb - Zeugen gesucht: Diebstahl aus Fahrzeug mit anschließendem Körperverletzungsdelikt und schwer verletzter Person

Horb (ots)

Im Nachgang zu einem Diebstahlsdelikt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Geschädigte von Unbekannten schwer verletzt worden. Am Sonntag, gegen 0.30 Uhr öffneten Unbekannte in Mühringen in der Frundeckstraße ein Wohnmobil und entwendeten Gegenstände. Der Geschädigte nächtigte im Fahrzeug, bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Unbekannten in Richtung Ortsmitte. Eine weibliche Tatverdächtige bekam er zu fassen. Die anderen Täter verletzen daraufhin den Geschädigten schwer. In der Folge setzten die drei bislang Unbekannten ihre Flucht zu Fuß fort. Der Geschädigte kam in ein Krankenhaus.

Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche handeln. Eine weibliche und zwei männliche Personen. Alle zirka 160 bis 170 cm groß, dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover. Während der Tatausführung fiel der Name "Ellen", die Täter sollen einen osteuropäischen Akzent haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

