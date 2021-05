Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geschwindigkeitskontrollen am Freitagabend in Pforzheim

Pforzheim (ots)

Durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim wurden bis in den späten Freitagabend hinein in Pforzheim, an verschiedenen Örtlichkeiten, Fahrzeug-/ und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Dabei mussten u. a. zwei Pkw-Fahrer unabhängig voneinander angehalten werden, die mit 111 km/h bzw. 109 km/h anstatt der zulässigen 50 km/h viel zu schnell fuhren. Sie sowie drei weitere Fahrzeugführer erwarten Fahrverbote.

Fünf Pkw wurden von den Beamten aufgrund von An-/ oder Umbauten an ihren Fahrzeugen beanstandet, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen ist.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

