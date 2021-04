Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Radfahrer durch Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall in der Schwarzwaldstraße am Donnerstagmittag wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 12.25 Uhr die Schwarzwaldstraße hangaufwärts in südwestliche Richtung, als er beabsichtigte links in die Lameystraße abzubiegen. Nach derzeitigem Stand nahm der 30-Jährige beim Abbiegevorgang einem entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrer die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

