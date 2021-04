Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Tübingen und Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Calw / Pforzheim (ots)

(CW) Calw / Pforzheim - Ermittlungserfolg der Polizei nach brutalen Angriffen in Calw und Pforzheim - Haftbefehle gegen fünf Tatverdächtige

In einer Pressemitteilung vom 13.04.2021, 12:21 Uhr, informierte das Polizeipräsidium Pforzheim über eine gefährliche Körperverletzung am Abend des 09.04.2021, als ein junger Mann in der Lederstraße in Calw mit Schlagwerkzeugen angegangen und verletzt worden war.

Kurz nach der Tat in Calw wurde am selben Abend in Pforzheim ein Mann gemeinschaftlich aus einer Personengruppe heraus attackiert (Pressemitteilung vom 13.04.2021, 09:01 Uhr).

Zur Aufklärung beider Straftaten wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Calw am 22.04.2021 die Ermittlungsgruppe "Leder" eingerichtet, da sich Hinweise auf einen Zusammenhang ergaben. Im weiteren Verlauf stufte die Staatsanwaltschaft Tübingen den Sachverhalt in Calw als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Die umfangreichen Ermittlungen führten zur Identifizierung von elf Tatverdächtigen für die Tat in Calw und von fünf weiteren für die Tat in Pforzheim. Gegen alle sechzehn Beschuldigten wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, gegen fünf der dringend Tatverdächtigen des Angriffs in Calw zusätzlich Haftbefehle.

Am heutigen Vormittag wurden elf Durchsuchungen in Pforzheim gegen die Tatverdächtigen der Tat in Calw durchgeführt. Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Tatverdächtigen des Angriffs in Pforzheim wurden zurückliegend bereits vollstreckt. In beiden Fällen konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden.

Die fünf Beschuldigten im Alter zwischen sechzehn und zwanzig Jahren haben kroatische, italienische, türkische und deutsche Staatsbürgerschaften und wurden im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Sabine Maag, Pressestelle

Nicolaus Wegele, StA Tübingen / Dr. Bernhard Ebinger, StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell