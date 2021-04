Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Vandalismus bei Freizeitplatz - Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich eines Freizeitplatzes randaliert und Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Zunächst machten die Vandalen am Köhlerplatz (Holzweg) mit dem von der Baiersbronn-Touristik aufgesetzten Meterholz, das für Vorführungen am Kohlenmeiler gedacht war, ein großes Feuer. Weiterhin rissen die Täter auf dem dortigen Freizeitplatz zwei hölzerne Sitzbänke von den Steinbefestigungen ab und drückten die Sockelsteine teilweise um. Eine Sitzbank lag direkt am Lagerfeuer, die andere wurde offenbar dort verbrannt. Ferner wurde noch ein "Kinderhochsitz" beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

