POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Zeugen gesucht: Seat Altea mit FDS-Kennzeichen gesucht

Horb (ots)

Ein Schaden von 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag um 08.55 Uhr in der Bildechinger Steige. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Bundesstraße von Bildechingen in Richtung Heiligenfeld. Ein entgegenkommender Pkw hielt an einer Kreuzung an, um die 53-Jährige nach links in die Bildechinger Steige abbiegen zu lassen. Hinter dem haltenden Pkw scherte schließlich ein Unbekannter mit dem Seat Altea aus und fuhr rechts an dem Pkw vorbei und stieß mit dem Mercedes der 53-Jährigen zusammen. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Laut Zeugenangaben soll es sich um einen dunklen Seat Altea mit FDS-Kennzeichen handeln.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451 960, in Verbindung zu setzen.

