Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach - Fahrer eines Leichtkraftrades bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Bad Teinach (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich ein Yamaha-Fahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der B 463.

Ein 16-jähriger Krad-Fahrer befuhr gegen 16:15 Uhr die B 463 aus Richtung Calw kommend in Richtung Wildberg.

Nach Stand der Ermittlungen kam der Zweiradfahrer im Bereich Bahnhof Bad Teinach zu weit nach rechts und stürzte. Hierbei verletzte er sich und wurde in der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die B 463 war für etwa 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Michael Wenz, Pressestelle

