POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkohol am Steuer: 69-Jähriger in Unfall verwickelt

Mit Alkohol am Steuer war ein 69-jähriger Ford-Fahrer unterwegs, als er am Dienstagnachmittag in Pforzheim auf ein anderes Auto auffuhr.

Eine 55-jährige Dacia-Fahrerin stand mit ihrem Wagen gegen 16 Uhr in der Hohenzollernstraße an einer roten Ampel, als der 69-Jährige ihr auffuhr. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 69-Jährige alkoholisiert ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von rund einem Promille zum Ergebnis. Der Ford-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, für seinen Führerschein drohen Konsequenzen.

