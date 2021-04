Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten

Ötisheim (ots)

Unbekannte haben von Montag auf Dienstag in Ötisheim einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet.

Die Täter rissen den Automaten von der Außenwand eines Gebäudes in der Schlattstraße ab. Nachdem die Diebe Geld und Zigaretten aus dem Automaten entwendet hatten, ließen sie ihn in einem Gebüsch in Tatortnähe zurück. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

