Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unfall: Pedelec-Fahrer verletzt

Remchingen (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer in der Bahnhofstraße. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen einen Bordstein, weshalb er stürzte. Er wurde schließlich mit leichten Verletzungen in ein Krankhaus eingeliefert.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell