POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mofafahrer bei Abbiegevorgang leicht verletzt

Freudenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein Mofafahrer in Freudenstadt leicht verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr ein 16-jähriger Mofafahrer gegen 18:30 Uhr die Stuttgarter Straße von der Stadtmitte kommend und bog an der Einmündung mit der Saar-/Schwanenstraße nach rechts ab. Der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten VW Polo fuhr in diesem Moment vom rechten Fahrbahnrand an und kollidierte mit dem Vorderrad des Mofas. Der 16-Jährige kam hierdurch zu Fall. Nach dem Unfall kümmerte sich der VW-Fahrer mit südländischem Erscheinungsbild um den Mofafahrer und dessen Fahrzeug. Ein Personalienaustausch fand offensichtlich nicht statt und der Polo-Fahrer fuhr nach dem Unfall in Richtung Stuttgarter Straße, stadtauswärts, weg. Der Mofafahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 700 Euro.

Der etwa 70-jährige Fahrer mit grauem Bart des roten VW Polo sowie Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt, Telefonnummer 07441 536 0, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

