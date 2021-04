Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Horb am Neckar - Traktor kippt um: 25-Jähriger tödlich verletzt

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein 25-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Horb tödlich verletzt worden.

Ein 26-Jähriger sowie der 25-Jährige waren zwischen 0:10 und 0:50 Uhr auf der Straße "Rufäcker" von Talheim kommend in Richtung Haiterbach zusammen in dem Traktor unterwegs. Im Verlauf einer Kurve kam der Traktor von der Fahrbahn ab und kippte um. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden beide Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 25-Jährige geriet dabei offensichtlich unter den kippenden Traktor und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Welcher der beiden Insassen den Traktor zur Unfallzeit gefahren hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen; zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Wie zwischenzeitlich bekannt ist, waren die beiden Verunfallten von einer in Horb-Talheim befindlichen Scheune aus losgefahren, wo sie zuvor möglicherweise mit Bekannten oder anderen Personen Kontakt gehabt haben könnten. Diese möglichen Zeugen sowie weitere Zeugen, die Angaben zur Fahrereigenschaft oder allgemein zur betreffenden Fahrt des Traktors machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

