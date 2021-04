Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht - Einbruch in Gewerbegebäude

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist am Sonntagnacht in der Zeit zwischen 01:00 und 04:30 Uhr in ein Firmengebäude im Stadtteil Brötzingen eingedrungen.

Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Büror eines Betriebs in der Heinrich-Witzenmann-Straße. Dort brach er einen Tresor auf und entwendete neben Bargeld einen Schlüssel mit dem er sich wiederum Zugang zu einem weiteren verschlossenen Behältnis verschaffte. Die konkrete Höhe des entwendeten Bargelds steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber bezüglich des besonders schweren Fall des Diebstahls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

