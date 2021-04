Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuenbürg (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag bei Neuenbürg ereignet hat.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer war gegen 16:15 Uhr auf der Kreisstraße 4552 in Richtung Eyachbrücke unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve offenbar ein Stück weit nach links kam. In der Folge stieß er mit einem entgegenkommenden und nach derzeitigem Kenntnisstand ordnungsgemäß äußerst rechts fahrenden Auto zusammen. Durch den Unfall erlitt die 21-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer und der 28-jährige Autofahrer wurden jeweils leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war die Fahrbahn zweitweise komplett gesperrt.

