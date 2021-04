Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Glutreste lösen Brand aus

Calw (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zum Brand einer Grillhütte, nachdem vermutlich nicht vollständig gelöschte Glut diesen ausgelöst hatte.

Nach den ersten Ermittlungen hatten Anwohner der Bischofstraße am Abend zuvor dort gegrillt. Gegen 01:00 Uhr war dann das Feuer in der Hütte bemerkt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. An der Hütte entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Euro.

