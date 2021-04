Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Beeinflusster Pedelec-Fahrer verursacht Unfall

Mühlacker (ots)

Ein Leichtverletzter Pedelec-Fahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag gegen 07.40 Uhr auf einem Radwed im Bereich des Hallenbades in Mühlacker. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer in der Mitte des Radwegs und stieß in einer Kurve mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Drogenvortest beim 47-Jährigen verlief auf Cannabis positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Dirk Wagner, Pressestelle

