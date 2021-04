Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald -Motorradfahrer schwer verletzt

Seewald (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr stürzte ein 31-jähriger Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Der Mann war auf der Landesstraße 362 von Altensteig kommend in Richtung Erzgrube unterwegs. In einer Linkskurve bremste er aus bislang unbekannten Gründen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ferner entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Dirk Wagner, Pressestelle

