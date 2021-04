Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Polizei Nagold sucht Unfallzeugen

Altensteig (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls mit einer verletzten Person sucht das Polizeirevier Nagold. Am Freitag um 16.40 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen Kleinwagens in einer Fahrzeugschlange auf der L 362 in Fahrtrichtung Altensteig hinter einer Kehrmaschine. Ohne auf den entgegenkommenden Fahrzeugverkehr zu achten setzte die als ca. 30-jährige Frau beschriebene Fahrerin zu einem riskanten Überholmanöver an. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste der entgegenkommende Autofahrer plötzlich abbremsen. Der hinter dem Auto fahrende Fahrer eines Kraftrades erkannte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm bremsende Auto auf. Durch den massiven Aufprall kam der Fahrer des Kraftrades zu Sturz und zog sich Verletzungen am Knie und an der Hand zu. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Das Polizeirevier Nagold sucht jetzt Zeugen des Unfalls, welche Hinweise zu dem überholenden weißen Kleinwagen geben können. Unter der Rufnummer 07452 93050 nimmt das Polizeirevier Nagold sachdienliche Hinweise entgegen.

Peter Eberle, Führungs- und Lagezentrum

