Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Drogenfahrt

Calw (ots)

Unter Einfluss von Drogen nahm am Freitag um 20.50 Uhr ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw VW am Verkehr teil. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Calw unterzog den Fahrzeuglenker in der Straße Im Interkom einer Verkehrskontrolle. Dabei ergaben sich bei dem jungen Fahrer deutliche Beweisanzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein am Kontrollort durchgeführter Drogentest verlief auf mehrere Rauschgifte positiv. Nach Durchführung einer Blutentnahme musste dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt werden.

Peter Eberle, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell