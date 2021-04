Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - 20-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Neulingen (ots)

Auf der Bundesstraße 294 zwischen Neulingen-Bauschlott und Bretten hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 20-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt.

Die 20-Jährige war gegen 14:30 Uhr in Richtung Bretten unterwegs, als sie kurz nach dem Ortsausgang Bauschlott mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Auto, kollidierte mit einem Baum sowie einem Zaun und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Die 20-Jährige, die sich alleine im Fahrzeug befand, zog sich durch den Unfall nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Neulingen im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell