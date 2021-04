Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Fahrzeuge durch Steine beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Remchingen (ots)

Am Mittwochabend wurden zwei Fahrzeuge in Wilferdingen auf der Königsbacher Straße vermutlich durch Steine oder Teile einer Steinplatte beschädigt.

Gegen 21:10 Uhr bemerkten zwei Fahrzeugführer unabhängig voneinander Schäden an ihren Autos. Nach den ersten Ermittlungen entstanden an einem Opel durch einen Steinschlag ein Loch sowie Risse in der Windschutzscheibe. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Autofahrer, dessen Fahrzeug an derselben Stelle von einem Stein getroffen wurde. Im Anschluss stellte er eine Delle auf der Motorhaube seines BMW fest. Der Sachschaden wird hier auf rund 500 Euro geschätzt.

Im Bereich der Brücke, über welche die Kreisstraße 4580 verläuft, in Fahrtrichtung Königsbach, konnten mehrere Steine sowie eine Schieferplatte aufgefunden werden.

Die Polizei in Neuenbürg ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell