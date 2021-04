Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Speedmarathon 2021: Über 1700 Fahrzeuge überwacht

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim hatte sich mit mehreren Kontrollstellen am Speedmarathon am Mittwoch beteiligt. Rund 60 Polizeibeamte waren an 23 Kontrollstellen im gesamten Zuständigkeitsbereich eingesetzt.

Besonders positiv wird bilanziert, dass sich die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbeschränkungen hielten.

Bei den insgesamt 1786 überwachten Fahrzeugen wurden 149 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die verantwortlichen Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einer Anzeige und fünf davon mit einem Fahrverbot rechnen.

Geschwindigkeit zählt immer noch zu den Hauptunfallursachen. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird daher auch weiterhin konsequent Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

