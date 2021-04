Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen- Zeugen gesucht: Unbekannter bedrängt 14-jährige

Ispringen (ots)

Sexuell übergriffig soll sich am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr ein Unbekannter in der Ispringer Bahnunterführung in der Bahnhofstraße verhalten haben. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse befand sich eine 14-Jährige auf dem Heimweg, als sie von dem Unbekannten in der Bahnunterführung angegangen worden war. Der Mann habe dem Mädchen unter das T-Shirt und an die Brüste gefasst.

Als sich die 14-Jährige zur Wehr setzte und den Unbekannten wegstoßen wollte, schlug der Mann dem Mädchen mit der Hand ins Gesicht. Glücklicherweise befanden sich Personen in der Nähe, weshalb der Unbekannte von weiterem übergriffigen Verhalten abließ und schließlich in Richtung Friedenstraße flüchtete.

Die 14-Jährige wurde leicht verletzt und verständigte in der Folge die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, normale Statur, braunblonde Haare. Der Mann trug einen schwarzen Jogginanzug mit Logo der Firma Puma auf der Brust. Der Mann hatte keinen Bart. Sonstige auffällige Merkmale waren nicht vorhanden.

Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Pforzheim, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell