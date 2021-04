Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 27-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmitttag eine 27-jährige Fußgängerin in Pforzheim schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein 22-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12:15 Uhr bei grüner Ampel an der Kreuzung Jahnstraße/Bleichstraße nach rechts ab. Hierbei erfasste der Lastwagen die Fußgängerin, die im selben Moment an einer Grünlicht zeigenden Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte. Durch den Unfall erlitt die 27-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, hatten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe geleistet.

Frank Weber, Pressestelle

