Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Firmengelände

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am frühen Montagmorgen gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände und brachen dort in Firmenfahrzeuge auf sowie in eine Lagerhalle ein. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterten die Diebe gegen 02:20 Uhr über eine äußere Umzäunung des Geländes in der Dieselstraße. Auf dem dortigen Parkplatz wurden dann mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und die darin befindlichen Maschinen entwendet. Teilweise schlugen die Täter Fahrzeugscheiben ein und konnten so über die Griffe im Inneren die Türen öffnen. Im Anschluss gelangten die Einbrecher über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in eine Lagerhalle. Ob auch dort etwas entwendet wurde, wird aktuell noch ermittelt.

Sabine Maag, Pressestelle

