POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagmorgen im Vollmaringer Weg schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seiner KTM gegen 06.00 Uhr in Richtung L 362 unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über das Krad und schleuderte im weiteren Verlauf zurück auf die Fahrbahn. Der gestürzte 27-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste in der Folge durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der KTM-Lenker musste zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe abgeben. Nach Stand der Ermittlungen war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und am Fahrzeug war kein amtliches Kennzeichen angebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

